Scende un omone | poi Il furgone che terrorizza l' Italia

(Di domenica 26 febbraio 2023) Unbianco. Forse anche uno blu. Una banda di ladri di cani che imperversa tra Roma e Ostia, 180 segnalazioni in appena dieci giorni, i primi fatti che risalgono a dicembre, i carabinieri che raccolgono le denunce (perché ci sono pure quelle formali) e il modus operandi che è sempre lo stesso. C'è quel camioncino che sembra parcheggiato sul ciglio della strada. Tu stai camminando con Fido o Bubu o quel che è, come sempre. All'improvviso ti si para davanti un: alto, corpulento, scuro di carnagione. Alle volte è da solo, altre no. Magari si avvicina assieme a due tizi, a quel punto è chiaro che sei in inferiorità numerica. Se ti va bene ti sfilano il cane senza botte, altrimenti rimedi anche quelle (come il ragazzo che, sabato scorso, è stato preso a mazzate sulle ginocchia: però lui ha reagito ed è riuscito a evitare il peggio, cioè a ...