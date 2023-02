Scarpe che puzzano | non lavarle | facendo così risolvi in maniera definitva

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 26 febbraio 2023) Lesporche e puzzolenti sono davvero fastidiose, in casa. Ecco un rimedio facile e veloce per risolvere questo problema Basta un pomeriggio in giardino a giocare o una giornata particolarmente difficile, o molto più calda rispetto alla media stagionale, per avereche fanno svenire! Il piede contiene infatti molte ghiandole sudoripare e il fatto che resti al chiuso anche per molte ore di seguito non aiuta per niente. Come rimuovere la puzza dallesporche (grantennistoscana.it)Sia che l’odore provenga dall’interno, a causa per esempio di una sudorazione eccessiva, sia che derivi da qualcosa su cui si ha camminato come del fango, esistono dei modi facili ed efficaci per rimuovere la puzza fastidiosa. Noi te ne sveliamo alcuni davvero economici e pratici: eccoli tutti, non ne farai più a meno. Come liberare le ...