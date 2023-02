Scalea | tragedia sulla Statale 18 | auto si ribalta Muore un ragazzo di 24 anni

Leggi su tag24

(Di domenica 26 febbraio 2023) Incidente stradaleoggi. Un giovane di 24ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto nei pressi della18 a. Per cause ancora in fase di accertamento, l’quale viaggiava il 24enne si sarebbeta dopo aver urtato un ostacolo. Il giovane ha riportato ferite gravissime nell’impatto ... TAG24.