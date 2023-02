Sbriciolata allo yogurt | leggera e golosa

Leggi su donnaup

La torta che ti presentiamo oggi è super morbida e soffice. Ma ha pure un gusto incredibile: vedrai, dopo pochi minuti non ne resterà più neanche una briciola. Ma vediamo più da vicino come si prepara.. Gli ingredienti Ci servono: Per l'impasto: due tuorli d'uovo; 80 g di burro fuso; 70 grammi di zucchero; due etti di farina; un cucchiaino di lievito in polvere. Ingredienti per la crema: due albumi d'uovo; 80 grammi di zucchero; mezzo cucchiaino di succo di limone; 400 grammi digreco; 50 grammi di farina. La preparazione La prima cosa è rompere le uova dentro una boule piuttosto capace. Quindi ci aggiungiamo 70 grammi di zucchero e cominciamo ad amalgamare i due ingredienti con una frusta a mano. Quando abbiamo un composto dal colore chiaro e della consistenza cremosa, ci aggiungiamo ...