Sassuolo | le parole di Consigli | gli orrori del campo… e Berardi «Dovrebbe giocare anche la Champions»

(Di domenica 26 febbraio 2023) Andrea, portiere del, ha parlato al termine della partita contro il Lecce ai microfoni di Sky Sport Andrea, portiere del, ha parlato al termine della partita contro il Lecce ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni: «Manto erboso? Campo indegno per la Serie A. Non si puòa calcio. Penso che il pubblico non abbia gradito perchè siamo due squadra che di solito giocano bene.? Dovremmo vederlo inil martedì o il mercoledì, menomale che ce l’abbiamo noi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

La vittoria con il Lecce ha consentito al Sassuolo di rimuovere l'amarezza dello stop con il Napoli e di riavviare il discorso di un campionato tranquillo. Sassuolo, Consigli... di felicità Sulla ruot ...Quando il livello è come quello di Kvara, diventa difficile per l'avversario non fare fallo e qualche volta usano questo metodo per fermarlo. È normale per uno forte come lui. Arbitraggi La qualit de ...