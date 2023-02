Sapore di montagna con Davide Zambelli, da oggi su Food Network: orario e anticipazioni (Di domenica 26 febbraio 2023) Su Food Network Davide Zambelli con Sapore di montagna ci porta alla scoperta della cucina montana: orario e anticipazioni Davide Zambelli ci dà appuntamento su Food Network ogni domenica alle 13:00 con il nuovo programma Sapore di montagna. Oltre a panorami mozzafiato, infinite occasioni di divertimento, relax e attività all'aria aperta, la montagna regala piatti ricchi di gusto e ricette di sostanza che scaldano il cuore. Il vincitore de La Prova del Cuoco 2016/2017 ci porta alla scoperta della cucina montana su Food Network, visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre. Lo speciale sarà disponibile ... Leggi su movieplayer (Di domenica 26 febbraio 2023) Sucondici porta alla scoperta della cucina montana:ci dà appuntamento suogni domenica alle 13:00 con il nuovo programmadi. Oltre a panorami mozzafiato, infinite occasioni di divertimento, relax e attività all'aria aperta, laregala piatti ricchi di gusto e ricette di sostanza che scaldano il cuore. Il vincitore de La Prova del Cuoco 2016/2017 ci porta alla scoperta della cucina montana su, visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre. Lo speciale sarà disponibile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giovannizambito : Davide Zambelli, dal 26 febbraio in 'Sapore di montagna' su Food Network - LauraFrigerio : Alla scoperta del Sapore di montagna con Davide Zambelli - ItalyGourmet : - CatelliRossella : Tra strudel e pizzoccheri, in tv arriva Sapore di montagna - Tv - ANSA - solospettacolo : Tra strudel e pizzoccheri, in tv arriva Sapore di montagna -