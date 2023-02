Sanzioni? La Russia cresce. Paragone inchioda l'Europa: che gioco sta facendo (Di domenica 26 febbraio 2023) Mettiamo insieme i dati e tanto basta per capire in che razza di situazione ci hanno messo. E perché l'economia italiana non performa come potrebbe se solo avesse una classe dirigente più attenta agli interessi nazionali e meno a equilibri diplomatici asimmetrici. I fatti. Il Fondo Monetario Internazionale ha stimato che la crescita economica del prossimo anno vedrà la Russia crescere più degli Stati Uniti, più della Gran Bretagna, più della Germania, della Francia e dell'Italia. Non male se si pensa che in un anno di guerra la decisione dell'Unione europea, ovviamente spinta dalla Casa Bianca, è stata quella di chiudere le relazioni con Mosca e avviare una serie di Sanzioni sempre più dure. Lo scopo, vale la pena di ripeterlo, era di far male a Putin e fargli capire la lezione. L'esito? Mosca può gioire perché la sua economia vola, ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 febbraio 2023) Mettiamo insieme i dati e tanto basta per capire in che razza di situazione ci hanno messo. E perché l'economia italiana non performa come potrebbe se solo avesse una classe dirigente più attenta agli interessi nazionali e meno a equilibri diplomatici asimmetrici. I fatti. Il Fondo Monetario Internazionale ha stimato che la crescita economica del prossimo anno vedrà lare più degli Stati Uniti, più della Gran Bretagna, più della Germania, della Francia e dell'Italia. Non male se si pensa che in un anno di guerra la decisione dell'Unione europea, ovviamente spinta dalla Casa Bianca, è stata quella di chiudere le relazioni con Mosca e avviare una serie disempre più dure. Lo scopo, vale la pena di ripeterlo, era di far male a Putin e fargli capire la lezione. L'esito? Mosca può gioire perché la sua economia vola, ...

