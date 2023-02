Santuario della Madonna dell’Olmo | ultimo baluardo del mondo rurale nel paesaggio industriale

Leggi su bergamonews

(Di domenica 26 febbraio 2023) Verdellino. Lo scorrere inesorabile del tempo ha cambiato a tratti ildell’alta pianura bergamasca. La comparsa di strutture produttive hanno spesso nascosto i segni di un passato contadino, basato sia sull’attivitàche sulla grande devozione per la Beata Vergine Maria. Tutto ciò spiega la presenza di numerosi edifici mariani lungo la fascia meridionaleprovincia come nel caso del, situato nell’areadi Verdellino. Celato dai numerosi capannoni che contornano l’area, le originichiesa rimangono per certi versi immersi nel mistero: secondo alcuni studi infatti sarebbero da far risalire all’XI secolo come dimostrato dalle abside romaniche che fuoriescono dal corpo ...