San Siro resta maledetto: l’Atalanta non c’è, il Milan vince 2-0 (Di domenica 26 febbraio 2023) San Siro in questo 2023 per l’Atalanta resta una chimera. Alla sconfitta con l’Inter nei quarti di Coppa Italia segue lo stesso risultato anche contro il Milan. Che fa ugualmente male, perché è la quarta nelle ultime cinque e soprattutto perché è un altro scontro diretto che gira in sfavore, complice anche l’1-1 maturato all’andata. Sicurezza, poca. Nel movimento della palla, nella gestione, nei contrasti, nel difendere sugli assalti dei rossoneri. Che battono la Dea con le sue stesse armi: aggressività sull’uomo, pressione in avanti, decisione. L’inerzia è sempre della squadra di casa. Primo tempo senza mai trovare lo sbocco dopo aver recuperato palla, per colpa di un attacco troppo lento e meccanismi quasi ingessati, secondo con un po’ più di volontà ma senza dubbio con poche idee. Nessun tiro in porta, nessun ... Leggi su bergamonews (Di domenica 26 febbraio 2023) Sanin questo 2023 peruna chimera. Alla sconfitta con l’Inter nei quarti di Coppa Italia segue lo stesso risultato anche contro il. Che fa ugualmente male, perché è la quarta nelle ultime cinque e soprattutto perché è un altro scontro diretto che gira in sfavore, complice anche l’1-1 maturato all’andata. Sicurezza, poca. Nel movimento della palla, nella gestione, nei contrasti, nel difendere sugli assalti dei rossoneri. Che battono la Dea con le sue stesse armi: aggressività sull’uomo, pressione in avanti, decisione. L’inerzia è sempre della squadra di casa. Primo tempo senza mai trovare lo sbocco dopo aver recuperato palla, per colpa di un attacco troppo lento e meccanismi quasi ingessati, secondo con un po’ più di volontà ma senza dubbio con poche idee. Nessun tiro in porta, nessun ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilan : ?? Match Preview ?? ?? Febbraio si chiude a San Siro, che stasera si illumina per #MilanAtalanta: leggi la nostra presentazione #SempreMilan - marifcinter : Senza l'ok al nuovo San Siro ideato col Milan, anche l'Inter lascerà il Meazza. C’è già area individuata, all’inte… - AndreyOnana : Un’altra serata magica in cui questa squadra ha dimostrato carattere e orgoglio. Grazie per il sostegno di chi era… - AlessioAdam_ : @creador1996 Se dopo aver vinto con noi l’Atalanta avreste vinto 4-0 col Lecce e a San Siro oggi non avrei niente d… - siegiratogiroud : una settimana di doppie sedute d'allenamento a porte chiuse per poi venire a San Siro e fare zero tiri in porta. S… -