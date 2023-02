San Siro ha bisogno di una rizollatura: 500 mila euro per rifare il manto erboso (Di domenica 26 febbraio 2023) Il manto erboso di San Siro ha bisogno di una nuova rizollatura: la spesa prevista per i due club è di 250 mila euro a testa Tra Serie A e Champions League, milan e Inter calpestano sempre più il campo di San Siro. Il campo è sempre più stressato e Gazzetta.it ha svelato quelli che potrebbero essere gli interventi delle due società. I due club stanno valutando la rizollatura in occasione della pausa per le nazionali. Il costo si aggirerebbe intorno ai 250mila euro a testa: un prezzo alto, che spingerebbe le due squadre a non intervenire, sperando che il problema rientri con il numero minore di gare che si giocheranno sul prato verde del Meazza. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Ildi Sanhadi una nuova: la spesa prevista per i due club è di 250a testa Tra Serie A e Champions League,n e Inter calpestano sempre più il campo di San. Il campo è sempre più stressato e Gazzetta.it ha svelato quelli che potrebbero essere gli interventi delle due società. I due club stanno valutando lain occasione della pausa per le nazionali. Il costo si aggirerebbe intorno ai 250a testa: un prezzo alto, che spingerebbe le due squadre a non intervenire, sperando che il problema rientri con il numero minore di gare che si giocheranno sul prato verde del Meazza. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ...

