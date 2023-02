San Nicola Manfredi, Cilento (Noi di Centro): “Si al dialogo con Vernillo, no ad accordi ma sono indipendente” (Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl consigliere comunale di opposizione al Comune di San Nicola Manfredi ed esponente locale del partito centrista mastelliano ‘Noi di Centro’, Francesco Cilento, ha rilasciato una nota stampa sotto forma di lettera aperta indirizzata al sindaco del suo paese Arturo Vernillo ed al candidato battuto alle scorse amministrative Angelo Capobianco. “Un si al dialogo per le attività interessanti il mio territorio, ma un no secco ad accordi amministrativi tesi a rafforzare l’attuale maggioranza di governo. – ha esordito Cilento nella sua nota – Ringrazio Progetto per San Nicola, ma mi dichiaro indipendente in Consiglio Comunale”. “Tengo a sottolineare mio malgrado, che le attività da me proposte ed ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl consigliere comunale di opposizione al Comune di Saned esponente locale del partito centrista mastelliano ‘Noi di’, Francesco, ha rilasciato una nota stampa sotto forma di lettera aperta indirizzata al sindaco del suo paese Arturoed al candidato battuto alle scorse amministrative Angelo Capobianco. “Un si alper le attività interessanti il mio territorio, ma un no secco adamministrativi tesi a rafforzare l’attuale maggioranza di governo. – ha esorditonella sua nota – Ringrazio Progetto per San, ma mi dichiaroin Consiglio Comunale”. “Tengo a sottolineare mio malgrado, che le attività da me proposte ed ...

