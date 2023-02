(Di domenica 26 febbraio 2023) Non c'è pace per ladopo l'inquietante episodio che ha scandito la giornata di ieri, col macabro ritrovamento davanti alla sede della società nel quartier generale di Corte Lambruschini , ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Sampdoria, minacce di morte davanti alla sede. Recapitata una testa di maiale: ' Massimo #Ferrero, Antonio… - CorSport : ?? Minacce a #Ferrero e #Romei Le foto della testa di maiale #SerieA #Sampdoria #CorrieredelloSport - infoitsport : Sampdoria choc, una testa di maiale davanti alla sede: «Ferrero e Romei, le prossime saranno le vostre» - nicolaPalumbo00 : RT @Radio1Rai: ??#Minacce Una testa di maiale recapitata davanti alla sede della #Sampdoria a Corte Lambruschini. In un biglietto il testo:… - infoitsport : Testa di maiale a Corte Lambruschini, la risposta della Sampdoria: 'Profondo sdegno e indignazione' -

Non c'è pace per ladopo l'inquietante episodio che ha scandito la giornata di ieri, col macabro ritrovamento ... dove è stata recapitata unadi maiale. Era dentro uno scatolone che ...Continua a tenere banco in quel di Genova, sponda blucerchiata, la cessione della, unica soluzione che può salvare il club. Dopo ladi maiale recapitata a Corte Lambruschini, pare che da qualche giorno, come riportano diversi media citando Il Secolo XIX , ...

Sampdoria: testa di maiale e minacce davanti la sede del club Fantacalcio ®

Samp, risveglio shock: testa di maiale trovata davanti alla sede del club GenovaToday

Sampdoria, testa di maiale e minacce a Ferrero e Romei. Domani CdA urgente Corriere dello Sport

Sampdoria, testa di maiale di fronte alla sede del club. Su un biglietto la minaccia all’ex patron… Il Fatto Quotidiano

Testa di maiale alla sede della Sampdoria. Lega Serie A: "Non c'è spazio per queste minacce" Milan News

Le immagini del pacco con la testa di maiale arrivato nella sede dellam Sampdoria. Solidarietà immediata da Figc e Lega Calcio ...Un agghiacciante episodio turba i blucerchiati, mentre si torna a parlare di un nuovo tentativo di Zanetti per prendere il club ...