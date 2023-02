Sampdoria, Stankovic alla vigilia della Lazio: “Ogni partita per noi è una nuova sfida” (Di domenica 26 febbraio 2023) Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio. “Chi non impara dopo la sconfitta perde due volte – dice il tecnico dal “Mugnaini” di Bogliasco -. Abbiamo parlato, ci siamo confrontati. Abbiamo fatto errori negli ultimi finali che ci sono costati tantissimi punti, errori che non vanno ripetuti. Ma abbiamo appreso la lezione e Ogni partita per noi è una nuova sfida”. “La Lazio è una squadra allenata benissimo – prosegue Stankovic -, va affrontata con coraggio e concentrazione, organizzazione e sacrificio. Dobbiamo arginare ciò che loro fanno meglio. Sono fortissimi a livello ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Dejan, allenatore, ha parlato in conferenza stampacontro la. “Chi non impara dopo la sconfitta perde due volte – dice il tecnico dal “Mugnaini” di Bogliasco -. Abbiamo parlato, ci siamo confrontati. Abbiamo fatto errori negli ultimi finali che ci sono costati tantissimi punti, errori che non vanno ripetuti. Ma abbiamo appreso la lezione eper noi è una”. “Laè una squadra allenata benissimo – prosegue-, va affrontata con coraggio e concentrazione, organizzazione e sacrificio. Dobbiamo arginare ciò che loro fanno meglio. Sono fortissimi a livello ...

