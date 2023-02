Sampdoria-Quagliarella, problemi per l’attaccante (Di domenica 26 febbraio 2023) Fabio Quagliarella potrebbe saltare la sfida contro la Lazio, l’attaccante ha accusato un problema intestinale Fabio Quagliarella potrebbe saltare la sfida contro la Lazio, l’attaccante della Sampdoria ha accusato un problema intestinale. Il centravanti ha dovuto interrompere l’allenamento anzitempo e dunque potrebbe non essere tra i convocati dei blucerchiati per la sfida dell’Olimpico. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Fabiopotrebbe saltare la sfida contro la Lazio,ha accusato un problema intestinale Fabiopotrebbe saltare la sfida contro la Lazio,dellaha accusato un problema intestinale. Il centravanti ha dovuto interrompere l’allenamento anzitempo e dunque potrebbe non essere tra i convocati dei blucerchiati per la sfida dell’Olimpico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

