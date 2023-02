Salto con gli sci, Mondiali Planica 2023. Da favorita o da outsider, nel team event misto iridato vince sempre la Germania! (Di domenica 26 febbraio 2023) Domenica 26 febbraio verrà conferito il VI titolo iridato della storia nella gara a squadre miste. In questo 2023 la competizione festeggia il proprio decennale, avendo fatto ingresso nel panorama dei Mondiali a partire dall’edizione 2013. Peraltro la prova ha recentemente guadagnato dignità olimpica, essendo stata inserita anche nel programma di Pechino 2022. Come d’abitudine, saltatori e saltatrici si confronteranno sul trampolino piccolo. Interessante notare come sinora solamente due nazioni siano riuscite a laurearsi campionesse del mondo. Anzi, per la verità, dopo il titolo inaugurale andato al Giappone (2013), è cominciata una poderosa egemonia della Germania, che ha trionfato nelle quattro edizioni seguenti (2015, 2017, 2019, 2021). Il dato eclatante è rappresentato dal fatto che i tedeschi abbiano talvolta primeggiato da grandi ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) Domenica 26 febbraio verrà conferito il VI titolodella storia nella gara a squadre miste. In questola competizione festeggia il proprio decennale, avendo fatto ingresso nel panorama deia partire dall’edizione 2013. Peraltro la prova ha recentemente guadagnato dignità olimpica, essendo stata inserita anche nel programma di Pechino 2022. Come d’abitudine, saltatori e saltatrici si confronteranno sul trampolino piccolo. Interessante notare come sinora solamente due nazioni siano riuscite a laurearsi campionesse del mondo. Anzi, per la verità, dopo il titolo inaugurale andato al Giappone (2013), è cominciata una poderosa egemonia della Germania, che ha trionfato nelle quattro edizioni seguenti (2015, 2017, 2019, 2021). Il dato eclatante è rappresentato dal fatto che i tedeschi abbiano talvolta primeggiato da grandi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiaCapizzi : Oh Mondo Mondo Duplantis l’ha fatto ancora. Per la sesta volta stabilisce un nuovo rercord del mondo di salto con… - brandobenifei : #BaofaMifriVeso è campionessa italiana nel salto triplo, record che vale la qualificazione per gli Europei, ma non… - RaffaellaP6 : RT @cris_cersei: Ma davvero credevate che la Ichnusa la facessero i vecchietti sardi nel capannone in mezzo alle pecore? ?????? E' da mò che s… - billjavelin : RT @LiaCapizzi: Oh Mondo Mondo Duplantis l’ha fatto ancora. Per la sesta volta stabilisce un nuovo rercord del mondo di salto con l’asta.… - horottoilvetro : RT @LiaCapizzi: Oh Mondo Mondo Duplantis l’ha fatto ancora. Per la sesta volta stabilisce un nuovo rercord del mondo di salto con l’asta.… -