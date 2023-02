Salernitana travolge 3-0 il Monza, primo successo per Sousa (Di domenica 26 febbraio 2023) AGI - Torna a vincere (e a segnare) la Salernitana dopo tre partite, e lo fa battendo il Monza 3-0 all'Arechi e regalando il primo successo a Paulo Sousa. Dopo l'esordio amaro contro la Lazio, l'allenatore portoghese ha l'intuizione vincente di inserire Kastanos a centrocampo e di spostare Candreva alle spalle di Piatek, entrambi in rete nella gara. Il gol che sblocca la partita è una magia di Coulibaly a inizio ripresa. Vittoria fondamentale per i granata che conquistano tre punti d'oro per la salvezza e si portano momentaneamente a +7 dal Verona terzultimo (in campo domani contro la Fiorentina). Il Monza di Palladino incassa la seconda sconfitta consecutiva e si allontana dal settimo posto. Paulo Sousa decide di stravolgere una ... Leggi su agi (Di domenica 26 febbraio 2023) AGI - Torna a vincere (e a segnare) ladopo tre partite, e lo fa battendo il3-0 all'Arechi e regalando ila Paulo. Dopo l'esordio amaro contro la Lazio, l'allenatore portoghese ha l'intuizione vincente di inserire Kastanos a centrocampo e di spostare Candreva alle spalle di Piatek, entrambi in rete nella gara. Il gol che sblocca la partita è una magia di Coulibaly a inizio ripresa. Vittoria fondamentale per i granata che conquistano tre punti d'oro per la salvezza e si portano momentaneamente a +7 dal Verona terzultimo (in campo domani contro la Fiorentina). Ildi Palladino incassa la seconda sconfitta consecutiva e si allontana dal settimo posto. Paulodecide di sre una ...

