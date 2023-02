Salernitana-Monza Live 0-0: si riprende dopo la lunga pausa (Di domenica 26 febbraio 2023) All’Arechi, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Salernitana e Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Live All’Arechi, Salernitana e Monza si affrontano per la 24esima giornata della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 febbraio 2023) All’Arechi, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Arechi,si affrontano per la 24esima giornata della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #SerieA | Sousa cambia tanto, Palladino prova la sorpresa in attacco: le formazioni ufficiali di @OfficialUSS1919-… - ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - calciomercatoit : ?? Gioco fermo per diversi minuti tra #Salernitana e #Monza: #Cragno e #PabloMari, dopo il colpo in testa subito, ha… - 4helm : Salernitana x Monza - angexzanetti : raga perché interrotta salernitana monza? -