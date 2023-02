Salernitana-Monza Live 0-0 | inizia la partita

(Di domenica 26 febbraio 2023) All’Arechi, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Arechi,si affrontano per la 24esima giornata della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #SerieA | Sousa cambia tanto, Palladino prova la sorpresa in attacco: le formazioni ufficiali di @OfficialUSS1919-… - ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - sportli26181512 : LIVE Salernitana-Monza 0-0: il destro di Caprari dal limite finisce lontano dalla porta - ilgiovanemassi : #SalernitanaMonza Pessina cade dopo un contatto L'arbitro fa proseguire La Salernitana continua giustamente a gioca… - ciara_nyo : Mi è rimasta solo la radio, come si può arrivare alle 17 con solo salernitana Monza? #SerieA -

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 24ª giornata di Serie A 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 24ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Marinelli. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Le parole di Raffale Palladino prima del calcio d'inizio di: "È bello tornare in una città in cui sono stato bene" Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita dela Salerno. Di seguito le sue parole SALERNO - "...

Diretta Salernitana - Monza (0-0) Serie A 2022 la Repubblica

Salernitana-Monza, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici Il Veggente

LIVE Serie A - Salernitana-Monza 0-0, al via il match. HIGHLIGHTS! Voce Giallo Rossa

Di seguito le ultime dai campi su Salernitana-Monza, raccolte dagli inviati di TMW: Salernitana-Monza - Domenica 26 febbraio, ore 15.00, stadio Arechi .Fantacalcio pagelle 24° giornata del Campionato di Serie A 2022-2023: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori ...