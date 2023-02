Salernitana-Monza Live 0-0 | gioco fermo | 4 giocatori a terra

(Di domenica 26 febbraio 2023) All’Arechi, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Arechi,si affrontano per la 24esima giornata della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #SerieA | Sousa cambia tanto, Palladino prova la sorpresa in attacco: le formazioni ufficiali di @OfficialUSS1919-… - ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - vinchol8ttO : In Salernitana-Monza cadono 2 difensori brianzoli dopo essersi scontrati tra loro ma stranamente stavolta Sacchi n… - loretskhelia : Salernitana monza sembra una diretta da kiev - simodihno2 : RT @GiGiglio99: Griglia della Serie A 22/23 (ad oggi) 1. Milan 2. Juventus 3. Inter 4. Roma 5. Lazio 6. Fiorentina 7. Napoli 8. Atalanta… -

All'Arechi, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Arechi,si affrontano per la 24esima giornata della Serie A ...Commenta per primo Alessio Cragno , portiere del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro la: 'Il campo quando non giochi manca tanto, sono contento di avere oggi questa possibilità e spero di sfruttarla nel ...

Salernitana-Monza, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Salernitana-Monza, le formazioni ufficiali: fuori Petagna, Mazzocchi e Dia, c’è Ochoa SOS Fanta

Diretta Salernitana - Monza (0-0) Serie A 2022 la Repubblica

Salernitana-Monza, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Salernitana-Monza, le formazioni ufficiali: Candreva a supporto di Piatek, c'è Cragno TUTTO mercato WEB

Di seguito le ultime dai campi su Salernitana-Monza, raccolte dagli inviati di TMW: Salernitana-Monza - Domenica 26 febbraio, ore 15.00, stadio Arechi .Fantacalcio pagelle 24° giornata del Campionato di Serie A 2022-2023: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori ...