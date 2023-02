Salernitana-Monza, le probabili formazioni (Di domenica 26 febbraio 2023) Tra le gare di oggi in Serie A anche la sfida tra Salernitana e Monza, le probabili formazioni con le scelte di Sousa e Palladino Tra le gare di oggi in Serie A anche la sfida tra Salernitana e Monza, le probabili formazioni con le scelte di Sousa e Palladino. Salernitana (4-3-1-2): Sepe, Sambia, Daniliuc, Gyomber, Bradaric; Crnjgoi, Nicolussi Caviglia, Coulibaly; Candreva; Piatek, Bonazzoli. All: Sousa Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Sensi, Carlos Augusto; Caprari, Mota Carvalho; Petagna. All: Palladino L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Tra le gare di oggi in Serie A anche la sfida tra, lecon le scelte di Sousa e Palladino Tra le gare di oggi in Serie A anche la sfida tra, lecon le scelte di Sousa e Palladino.(4-3-1-2): Sepe, Sambia, Daniliuc, Gyomber, Bradaric; Crnjgoi, Nicolussi Caviglia, Coulibaly; Candreva; Piatek, Bonazzoli. All: Sousa(3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Sensi, Carlos Augusto; Caprari, Mota Carvalho; Petagna. All: Palladino L'articolo proviene da Calcio News 24.

