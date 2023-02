Salernitana-Monza | Iervolino | “Con umiltà e coraggio si vince”

(Di domenica 26 febbraio 2023) Una boccata d’ossigeno per lache torna are ma soprattutto anche a conre. La vittoria per 3-0 contro il, la prima per Paulo Sousa, ha restituito il sorriso anche al presidente Daniloche ha affidato la sua reazione ai canali social: “Bravi ragazzi, oggi avete disputato una grande gara di cuore e di sostanza. Avete giocato con gioia e ci avete fatto divertirendo una partita bellissima. Consi vincono le sfide difficili. Tiriamo tutti verso la stessa direzione. Avanti tutta!”. SportFace.

La Salernitana segna tre gol nel secondo tempo e stende il Monza all'Arechi conquistando tre punti di capitale importanza per tenere a distanza la zona retrocessione. Coulibaly, Kastanos e Candreva

Salernitana-Monza - Domenica 26 febbraio, ore 15.00, stadio Arechi