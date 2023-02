Salernitana-Monza 3-0 | prima vittoria per Paulo Sousa

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 febbraio 2023) SALERNO (ITALPRESS) – Lasegna tre gol nel secondo tempo e stende ilall'Arechi conquistando tre punti di capitale importanza per tenere a distanza la zona retrocessione. Coulibaly, Kastanos e Candreva regalano alasulla panchina granata. Tante occasioni in un primo tempo a reti bianche che si interrompe bruscamente per diversi minutidella mezzora per un violento scontro aereo tra i compagni di squadra Cragno e Pablo Marì in cui sono coinvolti anche Caldirola e Daniliuc: ad avere la peggio i primi due che perdono sangue dalla fronte e possono riprendere il gioco solo dopo vistose medicazioni. Per il resto in avvio si vede più lacon Candreva e Piatek che hanno un paio di chance a testa e ...