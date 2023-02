Salernitana-Monza 3-0 | gol di Coulibaly | Kastanos e Candreva

(Di domenica 26 febbraio 2023) (Adnkronos) – Labatte 3-0 ilin un match della 24/a giornata di Serie A disputato allo stadio Arechi di Salerno. A decidere il match i gol dial 52?,al 66? eal 71?. Gli ospiti chiudono anche in dieci per l’espulsione di Donati all’87’ per doppia ammonizione. In classifica i granata salgono a quota 24 in sedicesima posizione, mentre i brianzoli restano undicesimi con 29 punti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialUSS1919 : FULL TIME Salernitana - Monza 3 - 0 #SalernitanaMonza #macteanimo #forzagranata #uss1919… - OfficialUSS1919 : È finita! All''Arechi' la #Salernitana supera il #Monza con un rotondo 3-0 e dopo un mese ritrova una vittoria fondamentale. - DiMarzio : #SerieA | Sousa cambia tanto, Palladino prova la sorpresa in attacco: le formazioni ufficiali di @OfficialUSS1919-… - LeBombeDiVlad : ?? #Salernitana, le dichiarazioni di #PauloSousa dopo l'importante vittoria contro il #Monza 'Siamo ancora distanti… - 77Pierpaolo : RT @OfficialUSS1919: FULL TIME Salernitana - Monza 3 - 0 #SalernitanaMonza #macteanimo #forzagranata #uss1919 #IPronosticiCheNonVorraiPer… -

Prima vittoria per Paulo Sousa sulla panchina della. La compagine campana batte con un netto 3 - 0 il, in una gara valida per la 24/a giornata di Serie A. Buon primo tempo dei brianzoli, più volte pericolosi dalle parti di Ochoa. ...Prima vittoria per Paulo Sousa sulla panchina della. I granata demoliscono il3 - 0 all'Arechi e conquistano tre punti preziosi per la corsa salvezza. Di Coulibaly, Kastanos e Candreva le reti dei campani. Ospiti in dieci per l'...

Serie A: la Salernitana batte il Monza 3-0 - Sport Agenzia ANSA

Le pagelle di Salernitana - Monza 3-0: Donati da horror, difesa da rivedere. Male anche Gytkjaer e Ciurria. Monza-News

Le pagelle del Monza - Secondo tempo horror, Dany Mota (non) cambia la partita TUTTO mercato WEB

LIVE Serie A - Salernitana-Monza 0-0, al via il match. HIGHLIGHTS! Voce Giallo Rossa

Di seguito le ultime dai campi su Salernitana-Monza, raccolte dagli inviati di TMW: Salernitana-Monza - Domenica 26 febbraio, ore 15.00, stadio Arechi .Fantacalcio pagelle 24° giornata del Campionato di Serie A 2022-2023: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori ...