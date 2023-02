Salernitana, buona la seconda per Sousa: 3-0 al Monza (che chiude in dieci) (Di domenica 26 febbraio 2023) La Salernitana ha ospitato all’Arechi il Monza nel match valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A con fischio d’inizio alle ore 15.00. Dopo la disfatta alla sua prima sulla panchina campana, Paulo Sousa non delude in casa battendo la squadra di Palladino con un rotondo 3-0. I brianzoli chiudono in inferiorità numerica per l’espulsione di Donati VITTORIA CONVINCENTE – La Salernitana di Paulo Sousa ha ospitato allo stadio Arechi il Monza di Raffaele Palladino imponendosi con un rotondo e convincente 3-0, impacchettato tutto nel secondo tempo. Ad aprire le marcature è Coulibaly con una vera e propria prodezza balistica imparabile per Cragno. Al 65? raddoppia Kastanos con un altro pregevole gol mentre il 3-0 arriva al 71? con Candreva che approfitta di una respinta di Cragno ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 febbraio 2023) Laha ospitato all’Arechi ilnel match valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A con fischio d’inizio alle ore 15.00. Dopo la disfatta alla sua prima sulla panchina campana, Paulonon delude in casa battendo la squadra di Palladino con un rotondo 3-0. I brianzoli chiudono in inferiorità numerica per l’espulsione di Donati VITTORIA CONVINCENTE – Ladi Pauloha ospitato allo stadio Arechi ildi Raffaele Palladino imponendosi con un rotondo e convincente 3-0, impacchettato tutto nel secondo tempo. Ad aprire le marcature è Coulibaly con una vera e propria prodezza balistica imparabile per Cragno. Al 65? raddoppia Kastanos con un altro pregevole gol mentre il 3-0 arriva al 71? con Candreva che approfitta di una respinta di Cragno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Salernitana, buona la seconda per Sousa: 3-0 al Monza (che chiude in dieci) - - Sora2648 : @Simo2367 @GoalItalia Mah veramente in tutto il mondo parlano anche di scandalo salernitana, i telecronisti per il… - TuttoSalerno : ESCLUSIVA TS - Franco (ds Monza): 'La salvezza va ancora raggiunta. Durante la sosta abbiamo lavorato bene. Salerni… - chasingthestars : @dario_head Amo intercedi tu che sei influencer con spunta blu, mettici una buona parola, DM con mio Instagram e di… - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Una buona Salernitana cede nelle battute finali: a Pontecagnano la Virtus Romagna si impone… -