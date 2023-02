Sabrina Salerno in costume: gli occhi cadono lì, selfie rovente (Di domenica 26 febbraio 2023) Sabrina Salerno continua a convincere il grande pubblico della rete, con delle foto che sono un sogno a occhi aperti grazie al suo fascino. Potranno passare anche mille anni, ma con tutta probabilità la bellezza eccelsa di Sabrina Salerno non si sarà ancora dileguata, anzi avrà avuto modo ancora di più di far parlare di sé. La stupenda cantante e attrice ha da diverso tempo passato i 50 anni eppure non sembra esserci il benché minimo segnale di un suo decadimento da un punto di vista estetico e questo le consente così di postare ancora delle foto del genere. InstagramNon è solo l’Italia a voler beneficiare della sua bellezza, ma più in generale lo vuole fare tutta l’Europa, compresi i nostri vicini d’Oltralpe della Francia, con la città di Bordeaux che l’ha chiamata per uno spettacolo. L’Arkea Arena è ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 26 febbraio 2023)continua a convincere il grande pubblico della rete, con delle foto che sono un sogno aaperti grazie al suo fascino. Potranno passare anche mille anni, ma con tutta probabilità la bellezza eccelsa dinon si sarà ancora dileguata, anzi avrà avuto modo ancora di più di far parlare di sé. La stupenda cantante e attrice ha da diverso tempo passato i 50 anni eppure non sembra esserci il benché minimo segnale di un suo decadimento da un punto di vista estetico e questo le consente così di postare ancora delle foto del genere. InstagramNon è solo l’Italia a voler beneficiare della sua bellezza, ma più in generale lo vuole fare tutta l’Europa, compresi i nostri vicini d’Oltralpe della Francia, con la città di Bordeaux che l’ha chiamata per uno spettacolo. L’Arkea Arena è ...

