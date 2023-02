Running | Terre di Siena Ultramarathon 2023 | nella 50 km trionfano Quercioli e Moroni

Leggi su sportface

(Di domenica 26 febbraio 2023) Emanuele(Polisportiva Ellera) e Federica(G.S. Gabbi) hanno conquistato il successo50 km delll’8ªdi, che ha visto ai nastri di partenza oltre 1.200 runner sotto la pioggia. Matteo Giacomelli (ASD Runner San Gemini) e Valentina Dami (ASCD Silvano Fedi), invece, hanno vinto la 32 km;18 km affermazioni di Leonardo Grilli (Atletica Umbertide) e Silvia Gaffi (SSD Runner Trainer). Una giornata all’insegna del grande sport, dunque, che ha consacrato altri grandi campioni. CLASSIFICHE COMPLETE “Prima della partenza avevo deciso di non esagerare fino alla maratona. Poi, quando sono iniziate le salite, ho aumentato la velocità raggiungendo i tre atleti in testa e poi superandoli. Ho visto che non riuscivano a tenere ...