Running | 10ª Napoli City Half Marathon | trionfano Muktar Edris e Angelica Mach

(Di domenica 26 febbraio 2023) Questa mattina è andata in scena la 10^, che come da pronostico ha visto nella gara maschile il trionfo di. L’etiope ha tagliato il traguardo in 1h00’27”, con 16? di vantaggio sul francese Mehdi Frére, mentre più staccato è giunto il keniano Dennis Kibet Kitiyo. Migliore degli italiani Inekagent Crippa al sesto posto: “Sono molto soddisfatto del percorso che sto facendo essendo in pieno carico di chilometri per la maratona. Mi è mancato un po’ il finale e ho sofferto anche il vento. Adesso ho ancora tre settimane prima della Acea Run Rome Thedel 19 marzo e sono sicuro che il mio allenatore Piero Incalza mi porterà ad essere pronto per quella data”, ha detto Crippa. La gara femminile ha visto il trionfo della polacca ...