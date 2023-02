Ronda Rousey: “La divisione di coppia femminile? inesistente, le Damage CTRL difendono le cinture ogni morte di papa” (Di domenica 26 febbraio 2023) Da qualche tempo Ronda Rousey ha unito le forze con Shayna Baszler e le due sembrano voler puntare ai titoli di coppia femminili. I fan non le stanno risparmiando critiche, con l’ex UFC che non viene vista di buon grado. Tramite un post sui social, Ronda ha criticato l’attuale divisione di coppia femminile WWE attirandosi però l’heat dei fan. Anche Bayley le ha risposto per le rime. Le parole di Ronda Con un post sul proprio profilo Twitter, Ronda Rousey ha duramente criticato la divisione di coppia femminile. Ecco le sue parole: “Sembra che la divisione di coppia di SmackDown sia costituita da Natalya e dalle varie ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 26 febbraio 2023) Da qualche tempoha unito le forze con Shayna Baszler e le due sembrano voler puntare ai titoli difemminili. I fan non le stanno risparmiando critiche, con l’ex UFC che non viene vista di buon grado. Tramite un post sui social,ha criticato l’attualediWWE attirandosi però l’heat dei fan. Anche Bayley le ha risposto per le rime. Le parole diCon un post sul proprio profilo Twitter,ha duramente criticato ladi. Ecco le sue parole: “Sembra che ladidi SmackDown sia costituita da Natalya e dalle varie ...

