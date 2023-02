Roma, vuole la droga e accoltella il padre per i soldi: il dramma nel quartiere Prati (Di domenica 26 febbraio 2023) Roma. Una mattinata tremenda in quel di Prati. Una ferramenta del posto è stata il teatro di un feroce accoltellamento da parte di un ragazzo nei confronti del padre, il quale pare abbia perso molto sangue, nonostante la ferita non sia risultata grave. Di mezzo, probabilmente, droga e problemi psichiatrici da pare dell’aggressore. Omicidio a Roma, 50enne accoltellato a Valle Aurelia: arrestato 43enne, indagato il figlio 16enne accoltellamento nel quartiere Prati: ferito un 62enne Sono le 10.00 del mattino della giornata di ieri, sabato 25 febbraio 2023. Una mattinata calma nel quartiere Prati, come di solito accade nel fine settimana: il traffico rallenta, le strade sono meno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 febbraio 2023). Una mattinata tremenda in quel di. Una ferramenta del posto è stata il teatro di un ferocemento da parte di un ragazzo nei confronti del, il quale pare abbia perso molto sangue, nonostante la ferita non sia risultata grave. Di mezzo, probabilmente,e problemi psichiatrici da pare dell’aggressore. Omicidio a, 50enneto a Valle Aurelia: arrestato 43enne, indagato il figlio 16ennemento nel: ferito un 62enne Sono le 10.00 del mattino della giornata di ieri, sabato 25 febbraio 2023. Una mattinata calma nel, come di solito accade nel fine settimana: il traffico rallenta, le strade sono meno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Per chi vuole, ci vediamo mercoledì sera a Roma a partire dalle ore 19 per un approfondimento di politica economica… - CorriereCitta : Roma, vuole la droga e accoltella il padre per i soldi: il dramma nel quartiere Prati - stef_193 : @Jj_max_Jj Strano, però, che io sono 'Romano de Roma' e tifo Juve da sempre e come me, a Roma, ce ne sono tanti. Og… - annabelladellac : @MarcoFattorini @Corriere Chissà se qualcosa è andato a chi sfilava ieri nella manifestazione pacifinta di Roma vis… - Furigana109 : RT @Gitro77: Per chi vuole, ci vediamo mercoledì sera a Roma a partire dalle ore 19 per un approfondimento di politica economica: cosa ci h… -