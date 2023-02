Roma, vigili urbani utilizzati per accompagnare i Maneskin a un party: scatta lo scandalo in Campidoglio (Di domenica 26 febbraio 2023) Roma, vigili urbani utilizzati per accompagnare i Maneskin a un party. E’ realmente successo qualche settimana fa nella Capitale d’Italia, quando la famosa band italiana è stata accompagnata, da una squadra della Polizia Locale, presso una festa privata per presentare il nuovo album musicale “Rush!”. Una situazione che ha creato imbarazzo in Campidoglio, con Fratelli d’Italia e Lega che hanno chiesto delucidazione agli stessi vigili e il sindaco Roberto Gualtieri. I Maneskin accompagnati a un party di Roma dai vigili urbani I vigili urbani, interrogati sullo strano episodio, hanno giustificato quel passaggio con “la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 febbraio 2023)pera un. E’ realmente successo qualche settimana fa nella Capitale d’Italia, quando la famosa band italiana è stata accompagnata, da una squadra della Polizia Locale, presso una festa privata per presentare il nuovo album musicale “Rush!”. Una situazione che ha creato imbarazzo in, con Fratelli d’Italia e Lega che hanno chiesto delucidazione agli stessie il sindaco Roberto Gualtieri. Iaccompagnati a undidai, interrogati sullo strano episodio, hanno giustificato quel passaggio con “la ...

