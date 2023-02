Roma Under 14, doppia gioia: vince il derby e festeggia con Mou e i 'grandi' (Di domenica 26 febbraio 2023) Una festa Romanista. Destinata a lasciare un segno indelebile nella memoria e nei cuori del giovani artefici di un successo che, per storia e tradizione, non potrà mai essere considerato come una ... Leggi su gazzetta (Di domenica 26 febbraio 2023) Una festanista. Destinata a lasciare un segno indelebile nella memoria e nei cuori del giovani artefici di un successo che, per storia e tradizione, non potrà mai essere considerato come una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forzaroma : La Roma Under 14 vince il derby con la Lazio e fa festa insieme alla prima squadra. Mourinho, Abraham, Dybala, Pell… - di_echi : RT @BighiTheKid: Il video di Abraham che dice “Welcome to Rome, baby”, lo Zoom da fomento puro su Roma-Salisburgo, la prima squadra che gua… - ASR192711 : RT @VoceGiallorossa: ????VG - La Roma Under 14 vince il derby e festeggia con la Prima Squadra. VIDEO! #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA htt… - edicolasportiva : Roma Under 14, doppia gioia: vince il derby e festeggia con Mou e i 'grandi' - edicolasportiva : La Roma Under 14 vince il derby e festeggia con Mourinho e i giocatori: lo scatto è virale -