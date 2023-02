Roma, uccide una pecora a bastonate e la nasconde in una carriola: scoperto dai residenti (FOTO) (Di domenica 26 febbraio 2023) Le urla strazianti della pecora, ma lui – impietoso – che la colpisce fino a farla morire. Una scena cruenta e terribile che si ripete, quella vissuta nella giornata di oggi, 26 febbraio, a Roma, in zona Monte Mario. Si ripete perché già un’altra volta la stessa persona aveva ucciso un’altra pecora nello stesso modo. Ed era stato filmato dai vicini di casa, che avevano denunciato l’efferato gesto a un’associazione animalista. Ma nulla era successo in seguito all’uomo, che – appunto – oggi si è ripetuto. Il crudele “rito” è avvenuto intorno alle ore 14:30 di oggi in via Sirio Corti. Ad accorgersi di quanto stava accadendo i vicini di casa, che hanno FOTOgrafato la scena mentre chiamavano i soccorsi. pecora uccisa a bastonate, il racconto di un testimone “Da qualche anno assistiamo a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 febbraio 2023) Le urla strazianti della, ma lui – impietoso – che la colpisce fino a farla morire. Una scena cruenta e terribile che si ripete, quella vissuta nella giornata di oggi, 26 febbraio, a, in zona Monte Mario. Si ripete perché già un’altra volta la stessa persona aveva ucciso un’altranello stesso modo. Ed era stato filmato dai vicini di casa, che avevano denunciato l’efferato gesto a un’associazione animalista. Ma nulla era successo in seguito all’uomo, che – appunto – oggi si è ripetuto. Il crudele “rito” è avvenuto intorno alle ore 14:30 di oggi in via Sirio Corti. Ad accorgersi di quanto stava accadendo i vicini di casa, che hannografato la scena mentre chiamavano i soccorsi.uccisa a, il racconto di un testimone “Da qualche anno assistiamo a ...

