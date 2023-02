Roma, Santa Maria in Montesanto: ecco perché è chiamata Chiesa degli Artisti (Di domenica 26 febbraio 2023) Lunedì 27 febbraio, alle ore 15, verranno celebrati i funerali di Maurizio Costanzo nella Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo, a Roma. Come da prassi per le grandi personalità, le esequie saranno tramesse in diretta televisiva su Rai 1 e presumibilmente anche su Canale 5. Chiesa degli Artisti, perchè è chiamata così? E’ da tutti conosciuta come Chiesa degli Artisti ma il suo vero nome è Santa Maria in Montesanto, la Chiesa gemella che si trova nel rione Campo Marzio, in piazza del Popolo, tra via del Cordo e via del Babuino, l’altra è Santa Maria dei Miracoli. Chiese gemelle a Piazza ... Leggi su funweek (Di domenica 26 febbraio 2023) Lunedì 27 febbraio, alle ore 15, verranno celebrati i funerali di Maurizio Costanzo nella, in piazza del Popolo, a. Come da prassi per le grandi personalità, le esequie saranno tramesse in diretta televisiva su Rai 1 e presumibilmente anche su Canale 5., perchè ècosì? E’ da tutti conosciuta comema il suo vero nome èin, lagemella che si trova nel rione Campo Marzio, in piazza del Popolo, tra via del Cordo e via del Babuino, l’altra èdei Miracoli. Chiese gemelle a Piazza ...

