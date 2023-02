Roma, pr giù da palazzo: è giallo sulla morte di Francesco Vitale, si ipotizza il sequestro a Bari (Di domenica 26 febbraio 2023) Roma morte Francesco Vitale, pr giù da palazzo: è giallo sulla morte del 45enne, si ipotizza il sequestro di persona a Bari e poi il volo da 15 metri. L’uomo era molto noto nelle discoteche, anche all’estero, a Ibiza, dove aveva lavorato presso l’Amnesia. Francesco Vitale è precipitato nel cortile interno di un palazzo di ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 febbraio 2023), pr giù da: èdel 45enne, siildi persona ae poi il volo da 15 metri. L’uomo era molto noto nelle discoteche, anche all’estero, a Ibiza, dove aveva lavorato presso l’Amnesia.è precipitato nel cortile interno di undi ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MrBlackGloves1 : Sei disponibile per sessioni reali, con esperienza, guardaroba e toys. Nella bio è specificato che sei un Master di… - Feed_Host : @Juventina962 Beh ha ragione però. La Juve è la squadra più tifata da Roma in giù è innegabile - carluZ1488 : @mmazzetti69 @tone70 @vfeltri Quanti parassiti ci sono giù a Roma nei vari ministeri, strapagati, che non sanno più… - ilariofanto0 : RT @Chicco_dal_1974: Piove, madonna come piove, senti come viene giù... #Roma Cit. - stormi1904 : RT @MercurioPsi: Posti a #Roma dove è molto peggio: ?? Termini #MetroB, la gente che scende dal treno e caracolla giù verso #MetroA tipo d… -