Roma, polemica di FdI per i vigili impiegati all'evento privato dei Maneskin: "La comunità paga la scorta a un gruppo musicale" (Di domenica 26 febbraio 2023) Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Federico Rocca polemizza con il comandante della polizia locale di Roma per l'utilizzo dei vigili a una serata per la celebrazione dell'uscita dell'album "Rush!" dei Maneskin. In un'interrogazione presentata al Campidoglio Rocca ha chiesto se gli agenti fossero stati impegnati "gratuitamente o se era stato previsto un compenso", trattandosi di un evento privato "che nulla aveva a che vedere con l'amministrazione della città". Il gruppo ha inscenato un "matrimonio" al Teatro Brancaccio lo scorso 19 gennaio. Il comandante Ugo Angeloni ha replicato: "Per l'evento dei Maneskin abbiamo disposto un servizio a tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica. In tale ambito, alla Polizia di Roma Capitale, come di consueto, è stato anche ...

