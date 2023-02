Roma, omicidio Valle Aurelia: figlio 16enne del fermato portato in comunità (Di domenica 26 febbraio 2023) (Adnkronos) – Collocamento in comunità per il figlio minore del filippino fermato per l’omicidio di Michael Lee Pon, avvenuto la sera del 19 febbraio scorso a Roma nei pressi del piazzale della stazione ferroviaria Valle Aurelia. Il 16enne è gravemente indiziato di aver commesso l’omicidio in concorso con suo padre. La misura cautelare, emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Roma, su richiesta della Procura per i minori, è stata eseguita dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Roma. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 febbraio 2023) (Adnkronos) – Collocamento inper ilminore del filippinoper l’di Michael Lee Pon, avvenuto la sera del 19 febbraio scorso anei pressi del piazzale della stazione ferroviaria. Ilè gravemente indiziato di aver commesso l’in concorso con suo padre. La misura cautelare, emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di, su richiesta della Procura per i minori, è stata eseguita dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

