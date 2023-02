Roma | Migliorano le condizioni di Tammy Abraham

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 febbraio 2023)ledi: l’attaccante dellaha tolto i punti e potrebbe tornare in campo senza mascherina protettiva Buone notizie per lasta recuperando dall’infortunio patito al volto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante inglese infatti ha tolto i punti applicatigli dopo lo scontro fortuito con Mancini nella gara contro il Verona. Oggi e domaniscenderà in campo negli allenamenti con una nuova mascherina, meno invasiva, ma contro la Cremonese potrebbe giocare anche senza. L'articolo proviene da Calcio News 24.