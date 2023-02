Roma, la polemica sui vigili che hanno fatto da scorta ai Maneskin: «Così li usa il Campidoglio» (Di domenica 26 febbraio 2023) A pochi giorni dalla serata dei Maneskin a Palazzo Brancaccio per celebrare l’uscita dell’album “Rush!” scoppia la polemica sui vigili. Un’interrogazione di Fratelli d’Italia in Campidoglio e del consigliere Federico Rocca ha chiesto se gli agenti fossero stati impegnati «gratuitamente o se era stato previsto un compenso» per il servizio eseguito in occasione di un party privato. «Che nulla aveva a che vedere con l’amministrazione della città», secondo il consigliere. Il comandante della polizia locale di Roma Ugo Angeloni ha provato a spiegare che la “scorta” è arrivata per questioni di ordine pubblico. «Per l’evento dei Maneskin abbiamo disposto un servizio a tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica. In tale ambito, alla Polizia di Roma ... Leggi su open.online (Di domenica 26 febbraio 2023) A pochi giorni dalla serata deia Palazzo Brancaccio per celebrare l’uscita dell’album “Rush!” scoppia lasui. Un’interrogazione di Fratelli d’Italia ine del consigliere Federico Rocca ha chiesto se gli agenti fossero stati impegnati «gratuitamente o se era stato previsto un compenso» per il servizio eseguito in occasione di un party privato. «Che nulla aveva a che vedere con l’amministrazione della città», secondo il consigliere. Il comandante della polizia locale diUgo Angeloni ha provato a spiegare che la “” è arrivata per questioni di ordine pubblico. «Per l’evento deiabbiamo disposto un servizio a tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica. In tale ambito, alla Polizia di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mcacciaglia64 : RT @uomodlamansarda: @gdt62 @repubblica @rep_roma @gualtierieurope @mcacciaglia64 @gicvd @100Clacco @lucarallo @Fra7russo @Antincivili @sto… - RosannaMarani : Cacciatori sparano contro i cinghiali a pochi metri dalle case, è polemica: 'Il far west venatorio è arrivato a Rom… - Arcii45456992 : @1897_frank Che poi al sud tifano Juve,Inter,Milan,Roma. Non capisco la polemica contro la Juve ad ogni costo. Cioè… - uomodlamansarda : @gdt62 @repubblica @rep_roma @gualtierieurope @mcacciaglia64 @gicvd @100Clacco @lucarallo @Fra7russo @Antincivili… - querlna : RT @Sandro_Russo74: Cacciatori sparano contro i cinghiali a pochi metri dalle case, è polemica: 'Il far west venatorio è arrivato a Roma'.… -