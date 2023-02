Roma, in un liceo della capitale l'inno di Venditti e pc giallorossi (Di domenica 26 febbraio 2023) A Roma è tutto pronto per la gara di martedì alle 18.30 con la Cremonese. O quasi. Nella capitale, sponda giallorossa, c'è... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 febbraio 2023) Aè tutto pronto per la gara di martedì alle 18.30 con la Cremonese. O quasi. Nella, sponda giallorossa, c'è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Roma, in un liceo della capitale l'inno di Venditti e pc giallorossi: A Roma è tutto pronto per la gara di martedì… - cmdotcom : #Roma, in una scuola della capitale l'inno di #Venditti e pc giallorossi - salvione : A Roma c’è una classe di liceo tutta giallorossa… Il video diventa virale! - sportli26181512 : A #Roma c’è una classe di liceo tutta giallorossa… Il video diventa virale!: La squadra di Mourinho vola agli ottav… - MarxKarletto : @CeresaRaffaele Letterarie. Ebbi i complimenti del presidente di commissione. Professore di italiano in un liceo cl… -