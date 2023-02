Roma, da domani più vigili impegnati nelle multe: non potranno neanche intervenire per incidenti stradali (Di domenica 26 febbraio 2023) Forse al Comune di Roma servono soldi. È vero che i Romani sono famosi per i loro modi poco ortodossi di parcheggiare. Ma togliere addirittura i vigili dagli incidenti stradali per metterli a fare le multe pare un tantino esagerato. Eppure è quello che accadrà da domani mattina, quando almeno due pattuglie la mattina e altrettante nel pomeriggio per ogni gruppo territoriale dovranno essere impiegate per la repressione delle soste vietate e delle auto in doppia fila. E gli agenti destinati a questo servizio non potranno, per nessun motivo, essere distolti da questo compito. Nemmeno in caso di incidenti stradali. Calcolando che a Roma ci sono 15 zone, moltiplicate per le 4 pattuglie giornaliere, parliamo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 febbraio 2023) Forse al Comune diservono soldi. È vero che ini sono famosi per i loro modi poco ortodossi di parcheggiare. Ma togliere addirittura idagliper metterli a fare lepare un tantino esagerato. Eppure è quello che accadrà damattina, quando almeno due pattuglie la mattina e altrettante nel pomeriggio per ogni gruppo territoriale dovranno essere impiegate per la repressione delle soste vietate e delle auto in doppia fila. E gli agenti destinati a questo servizio non, per nessun motivo, essere distolti da questo compito. Nemmeno in caso di. Calcolando che aci sono 15 zone, moltiplicate per le 4 pattuglie giornaliere, parliamo ...

