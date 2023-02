Roma | Abraham toglie punti e mascherina | è pronto con la Cremonese

(Di domenica 26 febbraio 2023) Buone notizie per Mourinho. Tammy, infatti, ha svolto una visita di controllo della palpebra sinistra che ha dato esiti più che...

Migliorano le condizioni di: l'attaccante dellaha tolto i punti e potrebbe tornare in campo senza mascherina protettiva Buone notizie per la: Tammysta recuperando dall'infortunio patito al volto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'attaccante inglese infatti ha tolto i punti applicatigli dopo lo scontro ...Davanti non dovrebbe esserci Karel: gioca Belotti titolare con Dybala e Pellegrini sulla ... Ballardini(3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, ...

La palpebra di Tammy Abraham migliora: le sue condizioni Tammy Abraham come noto nel corso del match contro l’Hellas Verona ha riportato un taglio sulla palpebra dell’occhio sinistro e si è dovuto ric ...ROMA - Migliorano le condizioni di Tammy Abraham, ed è proprio il caso di dirlo, a vista d'occhio. Abraham ci sarà contro la Cremonese e se chiamato in causa da Mourinho potrà anche giocare probabilme ...