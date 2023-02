ROH | Tapings completi di ROH TV 25 2 23 – SPOILER

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 26 febbraio 2023) La ROH, nella nottata italiana, è tornata a registrare del materiale per ROH TV che, da giovedì 2 marzo, tornerà su Honor Club settimanalmente. Come ben sapete le registrazioni si sono tenute agli Universal Studios di Orlando, Florida. Ecco la lista completa dei match riportata da Fightful che verranno mandati in onda nelle prossime settimane. Mark Briscoe sconfigge Slim J The Kingdom (Matt Taven & Mike Bennett) battono The Infantry (Shawn Dean & Charlie Bravo) NJPW World TV Championship: Zack Sabre Jr. sconfigge Blake Christian Christopher Daniels batte Rohit Raju Konosuke Takeshita batte Josh Woods The Embassy (Brian Cage, Kaun, and Toa Liona) sconfiggono Joe Keys, Rex Lawless, & Leon St. Giovanni Ari Daivari defeated Mascara Dorada Wheeler Yuta lancia una Open Challenge che viene accolta da Timothy Thatcher. Willow Nightingale defeated ...