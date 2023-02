Risultati Primarie Pd | scrutinio Diretta | Schlein avanti a Milano | Bologna | Roma

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : ?? #PRIMARIE PD, RISULTATI PARZIALI NAZIONALI (44.606 voti) Schlein 59,4% (26.466 voti) Bonaccini 40,6% (18.056 vot… - xfreehugsbaby : Io non riesco a capire il vostro entusiasmo per i risultati delle primarie - Francesco_Rizz_ : RT @you_trend: ?? #PRIMARIE PD, RISULTATI PARZIALI NAZIONALI (44.606 voti) Schlein 59,4% (26.466 voti) Bonaccini 40,6% (18.056 voti) ? Son… - Francesco_Rizz_ : RT @you_trend: ?? #PRIMARIE PD, RISULTATI PARZIALI NAZIONALI (55.597 voti) Schlein 58,5% (32.470 voti) Bonaccini 41,5% (23.018 voti) ? Son… - Francesco_Rizz_ : RT @dariodangelo91: ?? PRIMARIE PD, RISULTATI PARZIALI NAZIONALI Schlein 59,4% (26.466 voti) Bonaccini 40,6% (18.056 voti) ??Solo il 26% d… -

Pd,parziali della Provincia di #Milano (4.497 voti). Schlein 68,8% (3.094 voti). Bonaccini 31,2% (1.402 voti)'. Così Youtrend su twitter. Idem anche in provincia di Roma. '...'La partita è aperta'. Così fonti dem mentre è in corso lo spoglio delle. Al momento, dai primiparziali, Elly Schlein sarebbe avanti a Stefano Bonaccini a Milano e Roma, provincia compresa.

I risultati delle Primarie del Pd, in diretta | Schlein avanti a Milano, Roma, Torino, Bologna e in Veneto,... Corriere della Sera

Corsa per la segreteria Dem. Spoglio in corso, testa a testa tra Schlein e Bonaccini - Bocche cucite in Comitato Bonaccini in attesa dei risultati - Bocche cucite in Comitato Bonaccini in attesa dei risultati RaiNews

Pd primarie, iniziato lo spoglio: Schlein avanti al Nord. Bonaccini al Sud la Repubblica

Primarie Pd 2023: Schlein avanti su Bonaccini a Roma, Milano e Bologna Adnkronos

Primarie Pd, a che ora si sapranno i risultati QUOTIDIANO NAZIONALE

Oggi si vota per scegliere il nuovo vertice del Partito Democratico tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein. Sul voto incombe l'incognita affluenza. Bonaccini ha votato in mattinata a Campogliano. Schlei ...Seggi aperti sino alle 20 in circa 250 "gazebo" per le primarie per la scelta dei leader nazionale e regionale del Partito democratico. (ANSA) ...