Risultati classifica Serie A: il Milan batte l’Atalanta (Di domenica 26 febbraio 2023) Risultati classifica Serie A: tutti gli aggiornamenti della ventiquattresima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventiquattresima giornata di Serie A che si svolgerà tra il 25 e il 28 febbraio 2023: i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. SABATO 25 FEBBRAIO Empoli-Napoli 0-2 (17? Ismajli, 30? Osimhen) Lecce-Sassuolo 0-1 (65? Thorstvedt) DOMENICA 26 FEBBRAIO Bologna-Inter 1-0 (76? Orsolini) Salernitana-Monza 3-0 (52? Coulibaly, 65? Kastanos. 72? Candreva) Udinese-Spezia 2-2 (5? Nzola, 24? Beto, 55? Pereyra, 72? Nzola) Milan-Atalanta 2-0 (aut. Musso 25?, Messias 86?) classifica L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 febbraio 2023)A: tutti gli aggiornamenti della ventiquattresima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventiquattresima giornata diA che si svolgerà tra il 25 e il 28 febbraio 2023: i, lae i marcatori delle partite. SABATO 25 FEBBRAIO Empoli-Napoli 0-2 (17? Ismajli, 30? Osimhen) Lecce-Sassuolo 0-1 (65? Thorstvedt) DOMENICA 26 FEBBRAIO Bologna-Inter 1-0 (76? Orsolini) Salernitana-Monza 3-0 (52? Coulibaly, 65? Kastanos. 72? Candreva) Udinese-Spezia 2-2 (5? Nzola, 24? Beto, 55? Pereyra, 72? Nzola)-Atalanta 2-0 (aut. Musso 25?, Messias 86?)L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportnotizie24 : #SerieA, il #Milan agguanta l'#Inter al secondo posto: #Atalanta ko al Meazza #MilanAtalanta - sexymancio : Tutti a saltare chi non salta è un rossonero dopo trecento derby persi e poi te li ritrovi a pari punti in classifi… - karda70 : #Basket ?? #SerieB, la #LuissRoma sale in vetta: la @BCMestre1958 cade a #Ragusa. I risultati della #giornata21 e l… - Nico_esp13 : RT @karda70: #Basket ?? #SerieA2 #LNP, #VanoliCremona in vetta: @PallForli in fuga. I risultati della #giornata23 e la nuova classifica #LNP… - MRB_it : ? | Risultati e classifica dopo la 20a Giornata del campionato di Eccellenza/B #MondoRossoBlù #MRB… -