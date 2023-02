Risparmi erosi dall’inflazione | i numeri parlano chiaro

Leggi su quifinanza

(Di domenica 26 febbraio 2023) L’iperinflazione sperimentata nel biennio 2022-2023 si mangerà non solo i consumi, ma anche idelle famiglie italiane, con un onere di 6.338 euro a nucleo familiare. E’ quanto emerge da una analisi dell’Ufficio studi della CGIA di Mestre che calcola esclusivamente l’impatto inflazione sui conti correnti. In primo luogo si è ipotizzato che i 1.152 miliardi di euro presenti nei conti correnti bancari non abbiano registrato alcuna variazione nel biennio in esame. In secondo luogo, dopo aver stimato che nel biennio l’inflazione crescerà di quasi il 15% (+8,1% l’anno scorso e +6,1% quest’anno), ha calcolato la perdita di potere d’acquisto dei nostri. L’esito emerso da questa elaborazione è “spaventoso”: praticamente ci troviamo di fronte a una patrimoniale da quasi 164 miliardi di euro che a ogni singolo nucleo familiare “costerà” ...