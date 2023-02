Rincari su pane, pasta, olio: le città in cui costano di più (Di domenica 26 febbraio 2023) I prezzi dei carrelli della spesa continuano a restare alle stelle. E su alcuni prodotti di largo consumo si fanno sentire in particolare gli effetti della guerra tra Russia e Ucraina. I due Paesi coinvolti sono fondamentali nell’esportazione di materie prime come grano e olio di semi di girasole: per questo i costi di beni alimentari primari come pane fresco, pasta e l’olio stesso hanno subìto una clamorosa impennata. Tuttavia i prezzi finali al dettaglio possono variare a seconda della città: vediamo dove i tre prodotti sono più cari. pane, pasta e olio: dove costano di più Una ricerca di Assoutenti ha permesso di confrontare i listini di pane fresco, olio di semi di girasole e pasta ... Leggi su quifinanza (Di domenica 26 febbraio 2023) I prezzi dei carrelli della spesa continuano a restare alle stelle. E su alcuni prodotti di largo consumo si fanno sentire in particolare gli effetti della guerra tra Russia e Ucraina. I due Paesi coinvolti sono fondamentali nell’esportazione di materie prime come grano edi semi di girasole: per questo i costi di beni alimentari primari comefresco,e l’stesso hanno subìto una clamorosa impennata. Tuttavia i prezzi finali al dettaglio possono variare a seconda della: vediamo dove i tre prodotti sono più cari.: dovedi più Una ricerca di Assoutenti ha permesso di confrontare i listini difresco,di semi di girasole e...

