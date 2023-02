Rigopiano, Salvini: “Stesse pene di chi commette un furto, morti senza giustizia” (Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: 5 minutiSentenza Rigopiano, critiche a Salvini, il ministro-“Stesse pene di chi commette un furto ma lì 29 morti sono senza giustizia”. di Mariateresa Conte Valva (Sa)- Ha scatenato la reazione degli avvocati penalisti dell’Abruzzo, difensori di alcuni degli imputati poi assolti nel processo per la tragedia di Rigopiano, il commento di delusione per l’assenza di giustizia, rilasciato alla stampa qualche ora dopo la sentenza, dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Matteo Salvini. Sentenza che ha visto 5 condanne e 25 assoluzioni. È lo stesso ministro è ritornato sulla questione qualche ora dopo, rispondendo alle accuse che gli ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: 5 minutiSentenza, critiche a, il ministro-“di chiunma lì 29sono”. di Mariateresa Conte Valva (Sa)- Ha scatenato la reazione degli avvocati penalisti dell’Abruzzo, difensori di alcuni degli imputati poi assolti nel processo per la tragedia di, il commento di delusione per l’asdi, rilasciato alla stampa qualche ora dopo la sentenza, dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Matteo. Sentenza che ha visto 5 condanne e 25 assoluzioni. È lo stesso ministro è ritornato sulla questione qualche ora dopo, rispondendo alle accuse che gli ...

