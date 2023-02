Riepilogo e tutti i gol di Valencia-Real Sociedad de LaLiga Santander (Di domenica 26 febbraio 2023) Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: 25/02/2023 In onda alle 23:24 TEC Un autogol di Zubeldia fa uscire dalla retrocessione il Mestalla (1-0) La squadra che non vinceva dal 10 novembre contro il Betis, sono passati 8 giorni Il Valencia, che non vinceva una partita dalla pausa dei Mondiali, sabato ha battuto la Real Sociedad, 107 giorni dopo, grazie a un autogol di Zubeldia nella seconda partita in panchina di Rubén Baraja. VAL RSO FORMAZIONI Valencia Mamardashville; Foulquier, Paulista (Cömert 46?), Diakhaby, Lato (Jesús 78?); Musah (Ilaix 78?), Guillamón, Almeida Özkaçar (90?); Castillejo, Duro, Lino. Società Reale ricordo; Barrenetxea (Sola 46?), Zubeldia, Le Normand, Diego Rico (Muñoz 63?); Zubimendi; Kubo ... Leggi su justcalcio (Di domenica 26 febbraio 2023) Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: 25/02/2023 In onda alle 23:24 TEC Un autogol di Zubeldia fa uscire dalla retrocessione il Mestalla (1-0) La squadra che non vinceva dal 10 novembre contro il Betis, sono passati 8 giorni Il, che non vinceva una partita dalla pausa dei Mondiali, sabato ha battuto la, 107 giorni dopo, grazie a un autogol di Zubeldia nella seconda partita in panchina di Rubén Baraja. VAL RSO FORMAZIONIMamardashville; Foulquier, Paulista (Cömert 46?), Diakhaby, Lato (Jesús 78?); Musah (Ilaix 78?), Guillamón, Almeida Özkaçar (90?); Castillejo, Duro, Lino. Societàe ricordo; Barrenetxea (Sola 46?), Zubeldia, Le Normand, Diego Rico (Muñoz 63?); Zubimendi; Kubo ...

