Riecco Zeman! Zdenek per la terza volta sulla panchina del Pescara (Di domenica 26 febbraio 2023) Zdenek Zeman torna per la terza volta sulla panchina del Pescara. Domani alle 11 sarà in città e alle 15 è già in programma il primo allenamento. Il contratto sarà fino a fine stagione, con la ... Leggi su gazzetta (Di domenica 26 febbraio 2023)Zeman torna per ladel. Domani alle 11 sarà in città e alle 15 è già in programma il primo allenamento. Il contratto sarà fino a fine stagione, con la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... moretti_italia : RT @Gazzetta_it: Riecco Zeman! Zdenek per la terza volta sulla panchina del Pescara - sportli26181512 : Riecco Zeman! Zdenek per la terza volta sulla panchina del Pescara: Riecco Zeman! Zdenek per la terza volta sulla p… - Gazzetta_it : Riecco Zeman! Zdenek per la terza volta sulla panchina del Pescara -