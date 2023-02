Ridurre il consumo di carburante dell’auto con un pulsante “magico”, ecco come (Di domenica 26 febbraio 2023) Le auto di ultima generazione nascondono tantissime funzionalità, che ogni giorno possiamo scoprire e trarne tanti benefici. C’è un pulsante “magico” che se premuto consente di risparmiare tantissimo carburante. Con il caro prezzi benzina alle stelle, gli automobilisti sono sempre alla ricerca di validi trucchetti ed escamotage per risparmiare. Questa volta la soluzione l’abbiamo davanti proprio ai nostri occhi: nella nostra auto c’è un bottone “magico”, che consente di dimezzare i consumi di carburante. Alcune auto hanno un misterioso pulsante “ECO”, che offre una guida più economica. Ma la modalità ECO può cambiare il funzionamento di varie funzioni del veicolo. pulsante “misterioso” che fa risparmiare il carburante: ecco di ... Leggi su moltouomo (Di domenica 26 febbraio 2023) Le auto di ultima generazione nascondono tantissime funzionalità, che ogni giorno possiamo scoprire e trarne tanti benefici. C’è un” che se premuto consente di risparmiare tantissimo. Con il caro prezzi benzina alle stelle, gli automobilisti sono sempre alla ricerca di validi trucchetti ed escamotage per risparmiare. Questa volta la soluzione l’abbiamo davanti proprio ai nostri occhi: nella nostra auto c’è un bottone “”, che consente di dimezzare i consumi di. Alcune auto hanno un misterioso“ECO”, che offre una guida più economica. Ma la modalità ECO può cambiare il funzionamento di varie funzioni del veicolo.“misterioso” che fa risparmiare ildi ...

